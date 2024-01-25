Чернышова и Вильчик считают, что использовать ультра-си в парном катании нерационально

По мнению пары, низкая стоимость элементов не оправдывает существующие риски

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Вставлять в программу элементы ультра-си в парном катании нерационально из-за их низкой стоимости. Такое мнение ТАСС выразила спортивная пара Анастасии Чернышовой и Владислава Вильчика.

В четверг пара заняла второе место на Всероссийских соревнованиях "На призы президента Федерации фигурного катания на коньках Москвы".

"Произвольную хорошо проехали, над короткой надо еще работать. Не пробовали четверной подкрут делать на тренировках. Рационально ли исполнять элементы ультра-си в парном катании? Пока нет, по баллам они очень мало стоят, чтобы рисковать под конец сезона. Может, что-нибудь попробуем - четверные подкрут и выброс, но в программу пока опасно вставлять", - заявил Вильчик.

Также пара рассказала о своих планах на остаток сезона: "В планах откатать первенство России и финал Гран-при", - рассказал Вильчик.

"Главный старт сезона - первенство России, очень хочется на нем выложиться на максимум", - добавила Чернышова.

Чернышовой 14 лет, Вильчику - 18. Они являются двукратными победителями этапов юниорского Гран-при России.