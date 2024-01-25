Фигурист Ковалев рассказал о восстановлении после перелома ноги

Спортсмен приступил к тренировкам на льду

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Фигурист Артем Ковалев приступил к тренировкам на льду после перелома ноги, однако все еще не совершает прыжки. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

В октябре Ковалев сообщил о том, что сломал ногу, упав с четверного тулупа.

"Восстановление проходит хорошо, уже вышел на лед, восстановил базовые элементы: блоки, вращения. Но не форсирую события, пока без прыжков, еще нельзя", - сказал Ковалев.

Ковалеву 20 лет. В прошлом сезоне он занял пятое место на чемпионате России. В этом сезоне он не соревновался из-за травмы.