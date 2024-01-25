Матыцин сыграл на Красной площади в хоккейном матче в честь Дня российского студенчества

В матче приняли участие представители органов власти и студенческой лиги, известные в прошлом хоккеисты

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин принял участие в хоккейном матче в рамках фестиваля "Спортивная студенческая ночь - 2024", приуроченного ко Дню российского студенчества. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Игра состоялась на Красной площади на ГУМ-катке, который стал центральной площадкой фестиваля. В хоккейном матче сыграли сборная Студенческой хоккейной лиги и команда друзей Студенческой хоккейной лиги. В состав команд вошли представители федеральных органов власти, известные в прошлом российские хоккеисты, а также представители студенческой лиги. Победу со счетом 5:3 одержала команда друзей Студенческой хоккейной лиги, за которую выступали Матыцин и президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов. Две шайбы забросил олимпийский чемпион 2018 года Сергей Мозякин. В матче также сыграл заместитель председателя Государственной думы Сергей Неверов.

"Студенчество и спорт объединяют. Жажда к новому, жажда совершенствования, уважение, желание следовать традициям, всегда стремление сделать что-то новое, преодолеть себя. Поэтому мы всегда рады быть партнерами и организаторами "Студенческой спортивной ночи" на ГУМ-катке. И спорту, и образованию, и молодежи уделяется приоритетное внимание, от которого зависит будущее страны", - отметил Матыцин.

"Молодежь должна быть успешной, здоровой, образованной, патриотичной. Я уверен, все эти качества спорт позволяет воспитывать", - добавил министр спорта РФ.

В программу фестиваля входят массовое катание на коньках, спортивные эстафеты, выступления болельщиков и творческих коллективов, мастер-классы. Организованы эстафеты среди команд студенческих спортивных клубов, битва болельщиков, яркая шоу-программа. Фестиваль проходит с 22 по 26 января.