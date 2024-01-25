Фигурист Ковалев не понимает, зачем одиночницы делают четверные в маленьком возрасте

Спортсмен не видит смысла в серьезных нагрузках, которым подвергается молодой организм

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Фигурист Артем Ковалев не видит смысла в четверных прыжках у одиночниц в маленьком возрасте. Об этом он заявил ТАСС.

12-летняя Маргарита Базылюк выиграла чемпионат России по прыжкам, который прошел на прошлой неделе. Во время соревнований спортсменка попыталась исполнить каскад "четверной сальхов - ойлер - четверной сальхов", однако с третьего прыжка упала. По окончании соревнований фигуристка исполнила данный каскад.

"Видел каскад "четверной сальхов - ойлер - четверной сальхов" Маргариты Базылюк. Не понимаю, зачем девочки делают четверные в таком маленьком возрасте, это круто, но не вижу смысла в этом, потому что международных соревнований никаких нет. Я не понимаю, зачем такие колоссальные нагрузки давать молодому организму", - заявил Ковалев.

Ковалеву 20 лет. На прошлом чемпионате России он занял пятое место. В текущем сезоне он не соревновался из-за травмы.