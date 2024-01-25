Игрока мини-футбольного клуба "Синара" Ишкова дисквалифицировали за допинг

Срок дисквалификации вратаря истечет 8 февраля

ТАСС, 25 января. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) подтвердил решение Российского антидопингового агентства и дисквалифицировал вратаря екатеринбургского мини-футбольного клуба "Синара" Ивана Ишкова за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Датой начала дисквалификации считать 22 января 2024 года, датой окончания дисквалификации считать 8 февраля 2024 года", - говорится в заявлении пресс-службы.

Спортсмен был временно отстранен от соревнований с 9 ноября 2023 года. Допинг-проба 24-летнего Ишкова дала положительный результат. В прошлом сезоне в составе "Синары" он стал обладателем Кубка России.