"Тампа" обыграла "Аризону" в матче НХЛ. Кучеров набрал три очка

Россиянин снова вышел в лидеры гонки лучших бомбардиров НХЛ

ТАСС, 26 января. "Тампа" дома со счетом 6:3 обыграла "Аризону" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Даррен Рэддиш (1-я минута), Брейден Пойнт (20), Никита Кучеров (28), Стивен Стэмкос (33), Митчелл Чаффи (36), Люк Гленденинг (48). У "Аризоны" отличились Клейтон Келлер (9), Шон Дурзи (37), Лоусон Крауз (42).

Кучеров, помимо заброшенной шайбы, отметился двумя голевыми передачами. В 48 играх текущего сезона российский нападающий набрал 83 (32 шайбы + 51 передача) очка и на один балл опережает канадского нападающего "Колорадо" Натана Маккиннона (82, 30+52), став лидером гонки лучших бомбардиров лиги. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 17 из 20 бросков.

"Тампа" занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, команда набрала 57 очков в 49 матчах. "Аризона" - шестая в Центральном дивизионе с 49 очками после 47 встреч. В следующем матче "Тампа" примет "Нью-Джерси" 28 января, "Аризона" в этот же день на выезде сыграет с "Каролиной".

В других матчах игрового дня "Детройт" на своем льду обыграл "Филадельфию" (3:0), "Монреаль" дома переиграл "Нью-Йорк Айлендерс" (4:3), "Бостон" на выезде в овертайме победил "Оттаву" (3:2), нападающий канадской команды Владимир Тарасенко забросил одну шайбу. "Каролина" одержала домашнюю победу над "Нью-Джерси" (3:2), во втором периоде главный тренер команды гостей Линди Рафф получил травму после попадания шайбы в лицо, после чего покинул тренерскую скамейку.

"Даллас" дома в овертайме со счетом 4:3 переиграл "Анахайм", у хозяев одну голевую передачу отдал нападающий Евгений Дадонов. "Нэшвилл" одержал гостевую победу над "Миннесотой" (3:2), у победителей голевой передачей отметился нападающий Яков Тренин, форвард команды хозяев Кирилл Капризов также отдал одну результативную передачу.