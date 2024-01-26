Кучерова признали второй звездой игрового дня в НХЛ

Форвард "Тампы" набрал три очка в матче против "Аризоны"

ТАСС, 26 января. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В домашнем матче регулярного чемпионата против "Аризоны" (6:3) Кучеров забросил шайбу и отдал две голевые передачи. Россиянин набрал 83 очка в текущем сезоне и вновь возглавил гонку бомбардиров, опередив канадского нападающего "Колорадо" Натана Маккиннона, у которого 82 очка.

Первой звездой дня был признан канадский нападающий "Монреаля" Шон Монахан. В домашней игре против "Нью-Йорк Айлендерс" (4:3 ОТ) игрок забросил две шайбы, включая победную в овертайме, и отдал одну голевую передачу.

Третьей звездой дня стал американский голкипер "Детройта" Алекс Лайон, отразивший 30 бросков в домашней игре против "Филадельфии" (3:0).