Директор арены клуба НМХЛ: у умершего хоккеиста не выявлялось проблем со здоровьем

17-летний игрок скончался на тренировке

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) "Эконива-Бобров" Венедикт Осипов не имел проблем при прохождении медобследования. Об этом ТАСС рассказал директор Ледового дворца имени Вячеслава Фетисова, который является домашней ареной команды, Владимир Уразанов.

"Вскрытие недавно началось, поэтому надо дождаться заключения. Говорить о том, что это остановка сердца, преждевременно, - сказал Уразанов. - По прохождению им медобследования вопросов не было, все документы на руках. Следственный комитет уже изъял у нас все документы, будет проводиться проверка. Информации о том, что у него были раньше проблемы со здоровьем, нет".

25 января пресс-служба НМХЛ сообщила о смерти Осипова на тренировке команды. Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) заявила, что игрок умер из-за остановки сердца. По факту смерти игрока было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В сезоне-2023/24 Осипов провел 34 матча, забросил 7 шайб и сделал 5 результативных передач.