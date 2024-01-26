Египетский футболист получил сотрясение мозга после попытки сделать сальто на тренировке

Эмам Ашур не смог завершить акробатический элемент и ударился головой

ТАСС, 26 января. Полузащитник сборной Египта по футболу Эмам Ашур получил травму и не сыграет на Кубке африканских наций из-за попытки сделать сальто на тренировке. Об этом сообщает телеканал RMC Sport.

25-летний полузащитник попытался сделать сальто на тренировке, но не смог завершить акробатический элемент и ударился головой.

"Он был немедленно доставлен в больницу и прошел все обследования, которые подтвердили, что он получил сотрясение мозга и сейчас его состояние стабильное", - говорится в сообщении пресс-службы сборной Египта.

Ранее из-за травмы расположение сборной покинул нападающий английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах.

Ашур провел на Кубке африканских наций 1 матч, не отметившись результативными действиями. Полузащитник выступает за египетский "Аль-Ахли", в текущем сезоне он провел 6 матчей в чемпионате страны, отметившись 3 передачами.