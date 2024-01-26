СМИ: американская биатлонистка Рид несколько лет подвергалась домогательствам

К такому выводу пришел Американский центр безопасного спорта, проведя расследование

ТАСС, 26 января. Американская биатлонистка Джоан Рид несколько лет подвергалась сексуальным домогательствам со стороны своего сервисмена. Об этом сообщает норвежская газета VG со ссылкой на расследование Американского центра безопасного спорта.

Расследование проводилось в течение 18 месяцев. По его итогам было доказано, что сервисмен, чье имя не называется, несколько раз подвергал Рид насильственным домогательствам.

Рид 31 год, она завершила карьеру по окончании предыдущего сезона. Спортсменка принимала участие в Олимпийских играх 2018 и 2022 годов, лучшим ее результатом на Олимпиаде является 22-е место в индивидуальной гонке. Рид - дочь бронзового призера Олимпийских игр 1980 года в Лейк-Пэсиде конькобежки Бет Хайден и племянница пятикратного олимпийского чемпиона конькобежца Эрика Хайдена.