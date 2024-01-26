Янчук считает, что время теннисиста Джоковича проходит

Серб проиграл итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале Australian Open

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Первой ракетке мира сербскому теннисисту Новаку Джоковичу становится все труднее держаться на вершине, его время проходит. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В пятницу Джокович проиграл итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале Australian Open со счетом 1:6, 2:6, 7:6 (8:6), 3:6.

"На мой взгляд, время Джоковича проходит, он не молодеет, и ему будет все труднее держаться на вершине. Более молодые, физически сильные игроки не стоят на месте, прибавляют, что нам и показал сегодняшний матч. Возможно, Джокович еще выиграет один или два турнира Большого шлема, но это будет сделать очень непросто", - сказал Янчук.

Джоковичу 36 лет, он является первой ракеткой мира, на его счету 98 побед на турнирах под эгидой ATP, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема - рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Джоковичу принадлежит рекорд по победам на Australian Open, серб выигрывал турнир 10 раз и был действующим победителем. Кроме того, Джокович прервал свою серию из рекордных 33 побед подряд в матчах на Australian Open, в предыдущий раз он терпел поражение в 2018 году, уступив тогда южнокорейцу Чон Хёну в четвертом круге.

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).