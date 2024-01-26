Олимпийский чемпион Захаров не исключил создания в России альтернативы Олимпиаде

Он считает, что российские прыгуны в воду поступили правильно, отказавшись от поездки на чемпионат мира и Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. России стоит рассмотреть вариант создания Русиады - альтернативных Олимпиаде соревнований, если санкции в отношении спортсменов страны сохранятся на годы вперед. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров.

"Не думаю, что отношение наших спортсменов к Олимпиаде изменится, но к конкретным людям - да. Олимпиада останется Олимпиадой - это большая компания, которой сейчас управляют люди, не выполняющие прописанные много лет назад нормы. Когда-нибудь эти люди сменятся, но слово "Олимпиада" - великое, оно навсегда, и вряд ли отношение к ней поменяется. Что делать, если нынешнее положение затянется на годы? Делать Русолимпиаду или Русиаду. У нас открытая страна, сделаем свои Олимпийские игры, чтобы к нам приезжали. Времена меняются, наше дело - отстаивать свою правду, поддерживать своих спортсменов, как бы тяжело не было", - сказал Захаров.

Собеседник агентства считает, что российские прыгуны в воду поступили правильно, отказавшись от поездки на чемпионат мира и Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

"Как бы тяжело это ни звучало, но сейчас не лучшее время, чтобы туда ехать, - сказал олимпийский чемпион. - Когда я об этом начинаю говорить, то сразу вижу море комментариев на тему того, что я побывал на Олимпиаде, выиграл олимпийское золото, а теперь не думаю о других спортсменах. Но я как раз о них думаю: как в нынешних условиях, когда идут боевые действия, везти нашу команду? Никто там не гарантирует нашим спортсменам безопасности, того, что они не столкнуться с дискриминацией, которой прежде никогда не было, - в таких условиях мы никогда не соревновались".

"Ладно бы спорт был вне политики, но он сейчас напрямую с нею связан, если посмотреть на условия, которые выдвигают Международный олимпийский комитет (МОК) и Запад. Они кого хотят, тех и приглашают, запрещая нашим сильнейшим спортсменам ехать на Игры. Это полная ахинея", - добавил он.

8 декабря МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, сохранив заперт на их выступление во всех командных соревнованиях. В участии также будет отказано спортсменам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Нейтральным спортсменам в Париже будет запрещена демонстрация государственной символики России и Белоруссии.