Ближайший чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Омске

Турнир пройдет с 25 по 29 декабря

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Омск примет ближайший чемпионат России по фигурному катанию. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Исполком федерации подтвердил место и сроки проведения следующего чемпионата России, он пройдет в Омске с 25 по 29 декабря", - сказал Коган.

Предыдущий чемпионат России прошел в Челябинске с 21 по 24 декабря 2023 года. В женском одиночном катании победу одержала Аделия Петросян, у мужчин - Евгений Семененко. В соревнованиях спортивных пар лучшими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду - Александра Степанова и Иван Букин.