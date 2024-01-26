Михайлов назвал Жлуктова одним из лучших хоккейных центрфорвардов

26 января олимпийскому чемпиону Виктору Жлуктову исполнилось 70 лет

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по хоккею Виктор Жлуктов является одним из лучших центральных нападающих в мире. Такое мнение ТАСС высказал партнер Жлуктова по сборной СССР и ЦСКА, двукратный олимпийский чемпион и многократный чемпион СССР Борис Михайлов.

В пятницу Жлуктову исполнилось 70 лет.

"Это был отличный игрок, компанейский, очень контактный. Если говорить о его сильных качествах на льду, могу сказать, что он был связующим игроком. То есть он мог связать любых хоккеистов, которые с ним играли, - и слева, и справа, - сказал Михайлов. - Очень добродушный мужик, отец. В свое время он был одним из лучших центральных нападающих".

"По своим качествам он был неуступчивым. Я не скажу, что он был быстрым в плане катания, но за счет видения поля он выбирал ту позицию, которая не позволяла его обыгрывать как центрального нападающего. Думаю, что он себя в полной мере как игрок реализовал", - отметил Михайлов.

Играл в одной из лучших троек страны

Жлуктов родился в Краматорске, в раннем возрасте переехал в Коми АССР, начинал играть там в хоккей и хоккей с мячом за команду шахты, где работал его отец. В 1971 году переехал в Москву, где поступил в Московский авиационный институт. В 1974 году в составе молодежной сборной СССР выиграл экспериментальный чемпионат Европы и был признан лучшим нападающим турнира.

С 1973 по 1985 год Жлуктов выступал за ЦСКА, в составе которого 10 раз становился чемпионом СССР, дважды завоевывал Кубок СССР и девять раз - Кубок Европы. За сборную СССР он дебютировал в ноябре 1975 года в товарищеском матче в Праге с командой Чехословакии. В составе национальной команды он стал олимпийским чемпионом (1976) и серебряным призером Игр (1980), обладателем Кубка Вызова (1979) и Кубка Канады (1981), пятикратным чемпионом мира и Европы.

На победной Олимпиаде Жлуктов играл в тройке с Александром Мальцевым и Сергеем Капустиным. На первом Кубке Канады 1976 года Жлуктов, действуя в звене с Владимиром Викуловым и Борисом Александровым, стал лучшим бомбардиром турнира. В дальнейшем одной из лучших хоккейных троек страны стало звено Жлуктова с Капустиным и Хельмутом Балдерисом. Это звено, в частности, помогло советской команде выиграть чемпионат мира в 1978 и 1979 годах, но просуществовало оно до 1980 года - на Игры в Лейк-Плэсиде Капустин не поехал.

В 1977 году Жлуктов оказался отстранен от хоккея на три месяца после того, как в середине октября в Москве сбил человека. Уголовное дело удалось замять, но игрока лишили звания мастера спорта международного класса. С 1980 года Жлуктов был капитаном сборной СССР, завершил карьеру в 1985 году, с 1996 по 1998 год и с 2001-го по 2002-й занимал пост президента ЦСКА. Жлуктов награжден медалью "За трудовое отличие" (1976) и орденами "Знак почета" (1979), Дружбы народов (1982), Дружбы (1996).

Постоянные травмы, в том числе проблемы с позвоночником и атрофия мышц ног, привели к тяжелым болезням. В 1983 года на турнире на призы газеты "Известия" в Жлуктов врезался спиной в борт и получил травму, из-за которой не смог поехать на Олимпийские игры в следующем году.

"Когда его прихватила болезнь, мы стали общаться по телефону. А так он никуда не хочет выходить, и из дома его вытащить - это целая проблема", - сказал Михайлов.