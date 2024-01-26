Иран выразил протест оргкомитету Кубка Азии по футболу из-за женского выступления на матче

Директор Управления по культуре министерства по делам молодежи и спорта Али Ахеди отметил, что выступление этой группы с самого начала не было одобрено Федерацией футбола

ДУБАЙ, 26 января. /ТАСС/. Иран выразил протест организационному комитету Кубка Азии по футболу из-за выступления женского творческого коллектива в перерыве матча со сборной Гонконга 19 января. Об этом сообщил директор Управления по культуре министерства по делам молодежи и спорта Али Ахеди, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

19 января в перерыве матча второго тура группового этапа между сборными Ирана и Гонконга (1:0) состоялось выступление женского творческого коллектива, во время которого они пели и танцевали. В исламской республике женщинам запрещается петь и танцевать в присутствии мужчин.

"Выступление этой группы с самого начала не было одобрено Федерацией футбола [Ирана] и не было утверждено министерством по делам молодежи и спорта или федерацией футбола. Сразу после выступления этого коллектива Иран направил письмо с официальным протестом в адрес оргкомитета турнира", - рассказал он.

Обычно выступления творческих коллективов на таких соревнованиях должно происходить с одобрения обеих сторон, участвующих в матче, отметил представитель министерства.