Мозякин считает, что молодым хоккеистам "Металлурга" нужно прибавлять

Тренер магнитогорского клуба не против, чтобы они попробовали свои силы в НХЛ

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Молодые хоккеисты магнитогорского "Металлурга" могут попробовать себя в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), но если не у них не получится, то клуб всегда примет их назад. Об этом ТАСС рассказал тренер "Металлурга" Сергей Мозякин.

"Им нужно добавлять. Я не против, чтобы они уезжали, - сказал Мозякин. - Молодые ребята, почему им не попробовать? Если у них что-то не получится, дверь в "Металлурге" всегда открыта и они могут вернуться".

По окончании сезона контракты с магнитогорским клубом истекут у 20-летних форвардов Данилы Юрова и Никиты Гребенкина. Юров задрафтован клубом НХЛ "Миннесота", а Гребенкин - "Торонто". Юров является лучшим бомбардиром "Металлурга" с 39 очками (17+22) по системе "гол+пас", Гребенкин набрал 31 (14+17) очко.

В конце октября Мозякин, который ранее был директором клуба по развитию, вошел в тренерский штаб "Металлурга", в котором отвечает за игру в большинстве.

"Спасибо, в первую очередь, тренерам и ребятам в команде, что приняли меня хорошо. Хоккей в моей жизни, последние два года я немного отошел от него, а тут я выхожу на лед. Нахождение в тренерской тоже для меня в новинку, потихоньку что-то узнаю новое", - отметил он.