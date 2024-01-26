Третьяк: Федерация хоккея России поддерживает олимпийского чемпиона Жлуктова

26 января Жлуктову исполнилось 70 лет

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Федерация хоккея России поддерживает олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона мира Виктора Жлуктова и помогает ему с реабилитацией. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

В пятницу Жлуктову исполнилось 70 лет. В 1983 году на турнире на призы газеты "Известия" Жлуктов врезался спиной в борт и получил травму, из-за которой не смог поехать на Олимпийские игры в следующем году.

"Я только что его поздравлял с днем рождения. Помогаем ему в плане реабилитации, он у нас стоит на стипендии, я попросил еще помочь ему, Федерация хоккея России не бросает своих ветеранов, помогает всем, чем может", - сказал Третьяк.

"Очень порядочный человек, центральный нападающий типа [Владимира] Шадрина. Спокойный, рассудительный, грамотный парень. Это же центральный нападающий, мозг звена. Та травма на турнире "Известий" 1983 года сказалась на его здоровье потом, тут ничего не сделать", - добавил глава ФХР.

О Жлуктове

С 1973 по 1985 год Жлуктов выступал за ЦСКА, в составе которого 10 раз становился чемпионом СССР, дважды завоевывал Кубок СССР и девять раз - Кубок Европы. За сборную СССР он дебютировал в ноябре 1975 года в товарищеском матче с командой Чехословакии в Праге. В составе национальной команды он стал олимпийским чемпионом (1976) и серебряным призером Игр (1980), обладателем Кубка вызова (1979) и Кубка Канады (1981), пятикратным чемпионом мира и Европы.

На победной Олимпиаде Жлуктов играл в тройке с Александром Мальцевым и Сергеем Капустиным. На первом Кубке Канады 1976 года Жлуктов, действуя в звене с Владимиром Викуловым и Борисом Александровым, стал лучшим бомбардиром турнира. В дальнейшем одной из лучших хоккейных троек страны стало звено Жлуктова с Капустиным и Хельмутом Балдерисом. Это звено, в частности, помогло советской команде выиграть чемпионат мира в 1978 и 1979 годах, но просуществовало оно до 1980 года - на Игры в Лейк-Плэсиде Капустин не поехал.

В 1977 году Жлуктов был отстранен от хоккея на три месяца после того, как в середине октября в Москве сбил человека. Уголовное дело удалось замять, но игрока лишили звания мастера спорта международного класса. С 1980 года Жлуктов был капитаном сборной СССР, завершил карьеру в 1985 году, с 1996 по 1998 год и с 2001-го по 2002-й занимал пост президента ЦСКА. Жлуктов награжден медалью "За трудовое отличие" (1976) и орденами "Знак почета" (1979), Дружбы народов (1982), Дружбы (1996).