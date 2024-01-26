Челябинский боксер Стоцкий планирует вернуться к тренировкам после консультации с врачами

На спортсмена было совершено нападение, он получил травму ноги после выстрела в него из травматического пистолета

ЧЕЛЯБИНСК, 26 января. /ТАСС/. Челябинский боксер Андрей Стоцкий, который получил ранение ноги после выстрела в него из травматического пистолета, планирует выезд на тренировочные мероприятия после консультации с врачами, следует из материалов, опубликованных пресс-службой Федерации бокса Челябинской области.

"Этой ночью в Челябинске на Андрея Стоцкого было совершено нападение. Сейчас он находится в больнице с незначительными повреждениями ноги. После консультации с врачами у Андрея запланирован выезд на тренировочные мероприятия в составе сборной команды Челябинской области по боксу. Спортсмен должен восстановить силы и провести несколько недель в Приэльбрусье, набирая спортивную форму на предстоящий сезон", - сказано в сообщении.

В пресс-службе управления МВД России по Челябинску сообщили ТАСС, что оппоненты были знакомы. Личность второго участника инцидента установлена, его розыском занимаются челябинские оперативники. Выяснение всех обстоятельств произошедшего поставлено на контроль руководством главного управления МВД России по региону и городского управления МВД России.