Дружинин не верит в снятие санкций с российского спорта к Олимпиаде 2028 года

Российские прыгуны в воду пропустят февральский чемпионат мира в Катаре, что лишило их последней возможности отобраться на Олимпиаду 2024 года в Париже

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Санкции в отношении российских спортсменов будут действовать еще минимум четыре года, поэтому их участие в Олимпиаде в Лос-Анджелесе маловероятно. Такое мнение ТАСС высказал глава Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

На прошлой неделе стало известно, что российские прыгуны в воду пропустят февральский чемпионат мира в Катаре, что лишило их последней возможности отобраться на Олимпиаду 2024 года в Париже.

"Мое личное мнение заключается в том, что мы вряд ли поедем на Олимпиаду в Лос-Анджелесе, - сказал Дружинин. - Мы еще посмотрим, но на нынешних условиях даже разговора о поездке не может быть. Они нарушают спортивный принцип, являются проявлением дискриминации. Смысла ехать нет абсолютно никакого".

Ранее глава федерации заявил ТАСС, что ведущие российские прыгуны в воду отказались от получения нейтрального статуса, потому что практически все они состоят в спортивных обществах, связанных с силовыми ведомствами.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, сохранив заперт на их выступление во всех командных соревнованиях. В участии также будет отказано спортсменам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Нейтральным спортсменам в Париже будет запрещена демонстрация государственной символики России и Белоруссии.