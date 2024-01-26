Семин считает, что Клопп будет востребованным после ухода из "Ливерпуля"

Немецкий специалист покинет английскую команду по окончании сезона

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Немецкий специалист Юрген Клопп является тренером высочайшего уровня, поэтому он будет востребованным после ухода из английского футбольного клуба "Ливерпуль". Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер московского "Локомотива" и сборной России Юрий Семин.

В пятницу Клопп объявил о том, что покинет "Ливерпуль" по окончании сезона.

"Это тренер высочайшего уровня, он добился огромных высот в "Ливерпуле". Где бы он ни тренировал, за его командами всегда было очень интересно наблюдать, он привносил в игру каждой команды что-то новое, интересное. Мне трудно предположить, где он будет работать дальше, но я думаю, что он всегда будет востребован, обязательно найдет себе место после ухода из "Ливерпуля", - сказал Семин.

Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года, под его руководством команда в 2019 году выиграла Лигу чемпионов, а в 2020 году впервые за 30 лет стала чемпионом Англии. В 2022 году команда выиграла Кубок и Суперкубок Англии, стала обладателем Кубка английской лиги, в 2019 году команда выиграла Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2019 и 2020 годах Клопп признавался лучшим тренером по версии Международной федерации футбола.

В текущем сезоне "Ливерпуль" лидирует в чемпионате Англии с 48 очками после 21 тура. Клуб также вышел в финал Кубка лиги, где сыграет с "Челси". Также команда продолжает борьбу в Кубке Англии и сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.