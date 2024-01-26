Фигуристку Симонову выписали из больницы

Спортсменка получила травму головы в результате падения во время проката

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Получившая травму головы в результате падения с поддержки фигуристка Мария Симонова выписана из больницы. Об этом ТАСС сообщила мать фигуристки Ирина Симонова.

В среду 14-летняя Мария Симонова, выступающая в соревнованиях спортивных пар с 17-летним Мартином Бреславским, была отправлена в больницу с катка, где проходил турнир. Она упала с поддержки и ударилась головой об лед. Врачи диагностировали фигуристке небольшое сотрясение мозга.

"Машу выписали. Все хорошо, мы уже дома", - сказала мать фигуристки.

Симонова и Бреславский занимаются в тренерском штабе Сергея Рослякова и Бетины Поповой.