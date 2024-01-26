ФИФА отклонила апелляцию Рубиалеса на отстранение от футбольной деятельности

ТАСС, 26 января. Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила апелляцию бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса на решение отстранить его от футбольной деятельности на три года. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
ФИФА посчитала, что Рубиалес нарушил принципы дисциплинарного кодекса организации. Рубиалес может запросить мотивировочную часть решения в течение 10 дней. Также решение об отклонении апелляции может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде.
20 августа 2023 года сборная Испании победила команду Англии (1:0) и впервые выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел медаль на футболистку Дженнифер Эрмосо и поцеловал ее в губы. 26 августа дисциплинарный комитет ФИФА принял решение временно отстранить Рубиалеса от должности президента RFEF. Эрмосо подала заявление в прокуратуру, которая затем инициировала возбуждение уголовного дела.
10 сентября Рубиалес сообщил, что подал заявление об отставке с поста президента RFEF. 15 сентября он дал показания по делу о поцелуе Эрмосо в качестве подозреваемого. Судья постановил выдать запрет на приближение к Эрмосо в радиусе 200 метров. Рубиалесу также воспрещается контактировать с ней во время судебных разбирательств.