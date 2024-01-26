Ольховского удивила тактика теннисиста Медведева в матче со Зверевым

Россиянин одержал победу по итогам пяти сетов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев избрал странную тактику в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против представителя Германии Александра Зверева. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча закончилась со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Медведева. В финале россиянин сыграет против итальянца Янника Синнера, обыгравшего первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Встреча пройдет в воскресенье и запланирована на 11:30 мск.

"Тяжелая победа. Тактика, которую выбрал Даниил, вызывала удивление, он стоял далеко от задней линии, но потом стал играть ближе и быстрее, - сказал Ольховский. - По игре ни у кого преимущества не было, но Даня был намного сильнее психологически, в конце Зверев допустил много легких шибок. Нет слов, Даня молодчина, потрясающий матч и результат".

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).