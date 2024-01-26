Селиваненко: теннисисты Медведев и Зверев показали игру высокого уровня

Медведев вышел в финал Australian Open, обыграв соперника в пяти сетах

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев и представитель Германии Александр Зверев показали игру высокого качества в полуфинале Australian Open. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко.

Встреча закончилась со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Медведева. В финале россиянин сыграет против итальянца Янника Синнера, обыгравшего первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Встреча пройдет в воскресенье.

"Прекрасный матч в исполнении двух игроков. Даниил проигрывал, но сумел переломить ход, играл в своем прекрасном стиле. Оба играли на высоких скоростях, показали игру очень высокого уровня", - сказал Селиваненко.

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).