В 2024 году государственные тренеры появятся в 10-15 видах спорта

По словам директора Центра подготовки сборных команд России Георгия Брюсова, трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Бувайсар Сайтиев станет первым государственным тренером

КРАСНОЯРСК, 26 января. /ТАСС/. Должности государственных тренеров в 2024 году появятся в 10-15 видах спорта. Об этом ТАСС сообщил директор Центра подготовки сборных команд России Георгий Брюсов.

"Ведется кропотливая работа. По регламенту, именно центр спортивной подготовки выдвигает кандидатуру на утверждение Министерства спорта РФ, и затем уже государственный тренер начинает работать с командой. Мы думаем, что 10, может быть, 15 видов спорта обретут своих государственных тренеров в этом году", - сообщил Брюсов.

В конце декабря прошлого года Министерство спорта России сообщило о своем решении возродить должность государственного тренера. В их обязанности войдет проведение государственной политики развития вида спорта в РФ и взаимодействие с общероссийской спортивной федерацией по виду спорта, а также взаимодействие с властями по обеспечению организации и проведения спортивных мероприятий, контроль за выполнением целевой комплексной программы и эффективным расходованием бюджетных средств на подготовку спортивных сборных команд. Также они будут координировать работу физкультурно-спортивных организаций, тренеров и специалистов, принимающих участие в подготовке спортивных сборных команд.

Ранее сообщалось, что первым кандидатом на должность государственного тренера стал трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Бувайсар Сайтиев. По словам Брюсова, государственная валидация еще не завершена. "Должна состояться комиссия Министерства спорта РФ под руководством заместителя министра спорта РФ Одеса Байсултанова. Эта комиссия формализует решение. Я думаю, что это состоится в феврале", - сообщил Брюсов, добавив, что Сайтиев станет первым государственным тренером.

Сайтиев родился 11 марта 1975 года. Один из самых титулованных борцов вольного стиля в истории. Трехкратный олимпийский чемпион (1996, 2004, 2008), шестикратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы.