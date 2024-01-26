Упавший с 10-го этажа боец ММА перенесет еще три операции

Магомед Зайналов уже перенес четыре операции

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Зайналов, упавший с 10-го этажа, в ближайшее время перенесет минимум три операции. Об этом ТАСС сообщили в семье спортсмена.

24 января Зайналов выпал из окна десятого этажа и упал на автомобиль. Он получил травмы ног и таза. На данный момент его состояние стабильное, угрозы жизни нет. Зайналов уже перенес четыре операции.

"Магомеду в ближайшее время предстоят еще минимум три операции", - сказал собеседник агентства.

Зайналову 24 года, он выступает в поп-ММА.