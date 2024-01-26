Тарпищев считает, что Медведеву будет сложно восстановиться к матчу с Синнером

Российский теннисист в полуфинале Australian Open в пяти сетах обыграл представителя Германии Александра Зверева

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянину Даниилу Медведеву будет сложно восстановиться к финальному матчу Australian Open по теннису с итальянцем Янником Синнером. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В полуфинале Медведев со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 обыграл представителя Германии Александра Зверева.

"Оба уставшие были, и Медведев начал хуже, внимание прыгало. Вработался к третьему сету, в начале [матча] у него катастрофа была совсем. То, что выиграл, - это случай. Особенно четвертый сет", - отметил Тарпищев.

"Но похвалить можно, что бился до конца. Но настораживает, что наш уже сыграл там почти двадцать один с половиной час, нервная нагрузка была сумасшедшая. Конечно, если думать о будущем, восстановиться сложно после такого", - добавил президент Федерации тенниса России.

Финальный матч пройдет в воскресенье, его начало запланировано на 11:30 мск.