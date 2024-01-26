Футболист Нобоа рассказал о планах вернуться в Россию по окончании карьеры

Ранее полузащитник покинул "Сочи" и перешел в эквадорский "Эмелек"

ТАСС, 26 января. Эквадорский футболист Кристиан Нобоа планирует вернуться в Россию после окончания карьеры. Об этом игрок рассказал "Спорт-Экспрессу".

24 января Нобоа покинул "Сочи". Футболист продолжит карьеру в эквадорском клубе "Эмелек".

"Есть планы вернуться в Россию, для меня эта дверь всегда открыта. Уже есть несколько вариантов, как мне туда вернуться. Время покажет, я подумаю. Пока я играю в футбол, открываю свои мозги по новому, подумаю об этом, когда закончу карьеру", - сказал Нобоа.

Нобоа 38 лет, он выступал за "Сочи" с 2019 года. В сезоне-2021/22 вместе с командой полузащитник стал серебряным призером чемпионата России. Ранее эквадорец играл за казанский "Рубин", московское "Динамо", "Ростов", петербургский "Зенит", греческий ПАОК и "Эмелек". За сборную Эквадора Нобоа провел 83 матча, забил четыре мяча и отдал девять результативных передач.

По итогам сезона-2021/22 Российский футбольный союз признал его лучшим игроком Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Нобоа стал чемпионом России в составе "Рубина" (2008, 2009) и "Зенита" (2018/19).