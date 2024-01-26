Получившего ранение боксера Стоцкого в ближайшее время выпишут из больницы

В команде спортсмена рассказали, что мышцы и кости у него не повреждены

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Чемпион России по боксу Андрей Стоцкий в ближайшее время будет выписан из больницы и отправится на сборы. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

Ранее стало известно, что Стоцкий получил ранение ноги после выстрела в него из травматического пистолета в Челябинске.

"Из ноги Андрея достали пулю от травматического пистолета, мышцы и кости не повреждены. Причина произошедшего - бытовой конфликт. В ближайшее время Стоцкий отправится на сборы", - сказал собеседник агентства.