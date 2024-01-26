Россия не примет этап мирового Гран-при по фигурному катанию в следующем сезоне

Соревнования пройдут в США, Франции, Канаде, Китае, Финляндии и Японии

ТАСС, 26 января. Россия не примет этап международного Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2024/25. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Всего состоится семь этапов. Два из них примет Франция, по одному - США, Канада, Китай, Финляндия и Япония. Первый этап Гран-при следующего сезона пройдет 18-20 октября в США.

1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 11 июня 2023 года совет ISU оставил в силе решение об отстранении россиян и белорусов.

Последний раз Россия принимала этап международного Гран-при в конце ноября 2021 года. Соревнования прошли в Сочи.