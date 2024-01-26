"Торпедо" стало шестым участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Нижегородская команда занимает пятое место в таблице Западной конференции

ТАСС, 26 января. Нижегородское "Торпедо" гарантировало себе участие в плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Об этом стало известно после поражения подмосковного "Витязя" от "Сочи" со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата.

"Торпедо" с 68 очками после 55 матчей занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Ранее участие в плей-офф себе обеспечили ярославский "Локомотив", петербургский СКА, московские "Динамо" и "Спартак", магнитогорский "Металлург".

Команда из Нижнего Новгорода в 12-й раз сыграет в плей-офф КХЛ. Лучшим результатом "Торпедо" является выход во второй раунд (2012, 2023). В прошлом розыгрыше Кубка Гагарина в серии второго раунда нижегородцы проиграли петербургскому СКА со счетом 0-4.