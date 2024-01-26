Спортивный арбитражный суд вынесет решение по делу Валиевой 29 января

Фигуристка подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина

ТАСС, 26 января. Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой 29 января. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщает журналистка USA Today Кристин Бреннан.

Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире. Спортсменка была допущена до личных соревнований, в которых заняла 4-е место.

Слушания по делу Валиевой в CAS проходили с 26 по 28 сентября. Суд решил возобновить слушания 9 и 10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации. 9 ноября Валиева была повторно опрошена арбитрами CAS.

Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Второе место заняла команда США, третьими стали японцы, четвертыми - канадцы.

Валиевой 17 лет, она также является чемпионкой Европы (2022). Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.