Вратарь "Колорадо" Георгиев сделал результативную передачу в матче НХЛ

Российского голкипера признали третьей звездой встречи

ТАСС, 27 января. "Колорадо" дома со счетом 5:1 одержал победу над "Лос-Анджелесом" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Колорадо" шайбы забросили Логан О'Коннор (8-я и 15-я минуты), Натан Маккиннон (19), Джош Мэнсон (32) и Кейл Макар (41). У проигравших отличился Кевин Фиала (27). В эпизоде с первой шайбой российский вратарь "Колорадо" Александр Георгиев сделал результативную передачу. Он также отразил 26 бросков из 27 и был признан третьей звездой встречи.

Георгиев сделал вторую передачу в нынешнем сезоне и седьмую за время выступления в НХЛ, он занимает восьмое место по этому показателю среди россиян. Самым результативным российским голкипером является Андрей Василевский, выступающий за "Тампу", в его активе 19 результативных пасов. Всего 13 отечественных вратарей отличались результативными действиями в регулярных чемпионатах НХЛ.

"Колорадо" одержал третью победу подряд, клуб возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона с 67 очками после 49 матчей. "Лос-Анджелес" проиграл в третий раз подряд, команда располагается на четвертой позиции Тихоокеанского дивизиона, набрав 53 очка в 46 встречах. В следующем матче "Колорадо" сыграет в гостях против "Нью-Йорк Рейнджерс" в ночь на 6 февраля по московскому времени. "Лос-Анджелес" 28 января встретится на выезде с "Сент-Луисом", встреча начнется в 22:00 мск.