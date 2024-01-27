Дзюдоист Абуладзе заявил, что хочет достойно выступить на Олимпиаде в Париже

В пятницу российский спортсмен стал победителем этапа Гран-при в Португалии

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российский дзюдоист Яго Абуладзе уверен, что с таким настроем, какой у него был во время этапа Гран-при в Португалии, он сможет отобраться на Олимпийские игры 2024 года и достойно выступить там. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба Федерации дзюдо России.

В пятницу Абуладзе выиграл этап Гран-при, в финальной схватке победив азербайджанца Яшара Наджафова в весовой категории до 66 кг.

"Медальная схватка была непростая, как и встреча с монголом в четвертьфинале, - сказал Абуладзе. - Пообщались перед обеими встречами с отцом, обсудили, как борются визави, что можно им противопоставить. Сегодняшняя победа - закономерный результат после проделанной работы, да и день удачно сложился с самого начала. Знал, что без награды домой не уеду".

"В преддверии Олимпиады напряжение нарастает. Хочется не только пройти отбор, но и достойно выступить в столице Франции. Тем более в моей весовой категории такая сильная конкуренция внутри команды. Но с таким настроем, как здесь, все точно получится. А теперь - пару дней отдохну и посмотрю Лиссабон", - добавил спортсмен.

Абуладзе 26 лет. Он является чемпионом мира 2021 года. Российский дзюдоист становился серебряным (2020) и бронзовым (2021) призером чемпионатов Европы.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2023 года рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям исключительно в нейтральном статусе, при условии, что им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и национальными спортивными организациями. На таких же условиях МОК допустил их до летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.