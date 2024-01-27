"Даллас" обыграл "Атланту" в матче НБА, Дончич набрал 73 очка

Словенский баскетболист показал четвертый результат по результативности в истории ассоциации

ТАСС, 27 января. "Даллас" со счетом 148:143 победил "Атланту" в гостевой встрече регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал словенец Лука Дончич, на счету которого 73 очка. По итогам игры защитник оформил дабл-дабл, совершив также 10 подборов. В составе "Атланты" дабл-дабл оформил американский защитник Трей Янг (30 очков + 11 передач), он стал самым результативным игроком своей команды.

Дончич показал четвертый результат в истории НБА по количеству набранных очков. По этому показателю его опережают американцы Уилт Чемберлен (100 и 78 очков) и Коби Брайант (81). Дончич установил рекорд результативности в нынешнем сезоне, превзойдя достижение центрового "Филадельфии" Джоэла Эмбиида, который 23 января набрал 70 очков в домашнем матче против "Сан-Антонио" (133:123).

"Даллас" занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, на счету команды 25 побед и 20 поражений. "Атланта" идет десятой на Востоке с 18 победами и 27 поражениями. В следующем матче "Даллас" в ночь на 28 января по московскому времени примет "Сакраменто", "Атланта" днем позднее сыграет на своей площадке против "Торонто".