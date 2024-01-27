Форвард "Сент-Луиса" Бучневич забросил шайбу в овертайме матча НХЛ с "Сиэтлом"

Россиянин набрал три очка и стал второй звездой встречи

ТАСС, 27 января. "Сент-Луис" со счетом 4:3 после овертайма обыграл "Сиэтл" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе "Сент-Луиса" отметились Оскар Сундквист (8-я минута), Роберт Томас (36), Павел Бучневич (42, 64). У проигравших отличились Брайан Дюмулен (11), Оливер Бьёркстранд (24) и Ээли Толванен (27). Также Бучневич записал на свой счет результативную передачу и стал второй звездой встречи. Российский нападающий набрал 37 очков (16 шайб + 21 передача) в 45 матчах сезона и является вторым бомбардиром команды.

"Сент-Луис" одержал четвертую победу подряд, команда занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 52 очками после 47 встреч. "Сиэтл" идет пятым в Тихоокеанском дивизионе, набрав 50 очков в 48 играх. В следующем матче "Сент-Луис" 28 января примет "Лос-Анджелес" (начало встречи - 22:00 мск), "Сиэтл" в ночь на 29 января по московскому времени сыграет на своей площадке с "Коламбусом".