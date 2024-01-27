Хоккеист "Анахайма" Любушкин назвал Ковальчука своим кумиром детства

Также защитник рассказал, что ему нравилась игра Карела Рахунека, в 2011 году погибшего в авиакатастрофе с командой "Локомотив"

ТАСС, 27 января. Российский нападающий Илья Ковальчук, ныне выступающий за московский Спартак", и чемпион мира 2010 года в составе сборной Чехии защитник Карел Рахунек являлись кумирами детства для игрока обороны клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Анахайм" Ильи Любушкина. Об этом Любушкин рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Илья Ковальчук, который стоял на "обоях" у меня в телефоне, - ответил Любушкин на вопрос о своих кумирах. - Мы с ним познакомились в сборной на Кубке Первого канала (в декабре 2017 года. - прим. ТАСС). И когда он в НХЛ вернулся - общались после игр, очень хороший человек. И защитник Карел Рахунек, который потом погиб с ярославским "Локомотивом" (в 2011 году - прим. ТАСС). В подростковом возрасте я часто ходил на "Динамо", и он там играл под "моим"четвертым номером, мне очень нравилось, как он отдается игре".

Ковальчуку 40 лет, он является воспитанником "Спартака" и выступал за клуб с 1999 по 2001 год. В НХЛ нападающий играл за "Атланту", "Нью-Джерси", "Лос-Анджелес", "Монреаль" и "Вашингтон". Ковальчук трижды выигрывал Кубок Гагарина - с петербургским СКА (2015, 2017) и омским "Авангардом" (2021). В составе сборной России он стал победителем Олимпиады (2018) и бронзовым призером Игр (2002), двукратным чемпионом мира (2008, 2009), двукратным серебряным (2010, 2015) и трехкратным бронзовым призером турнира (2005, 2007, 2019).