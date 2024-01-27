Вопрос о пожизненном отстранении Бессеберга от биатлона рассмотрит CAS

Новое руководство международной федерации требует пожизненного отстранения Бессеберга от биатлона и выплаты им штрафа в размере €100 тыс.

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Дело о пожизненном отстранении от биатлона бывшего главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга должен рассмотреть Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом разбирательства.

В Норвегии идет гражданский суд на Бессебергом, которого обвиняют в коррупции на посту главы IBU за период с 2009 по 2018 год. В ходе слушаний стало известно, что новое руководство международной федерации требует пожизненного отстранения Бессеберга от биатлона и выплаты им штрафа в размере €100 тыс.

Собеседник агентства пояснил, что в официальной формулировке требований говорится о том, что Бессеберг может быть наказан "вплоть до пожизненной дисквалификации", а окончательная сумма штрафа может быть меньше €100 тыс. "В конечном счете решение о санкциях будет принимать CAS", - подчеркнул он.

Прокуратура Норвегии в апреле 2023 года официально предъявила Бессебергу обвинения в коррупции во время работы на посту главы IBU, который он занимал с 1993 по 2018 год. Норвежец неоднократно обвинялся и в сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов, одно из расследований велось Национальным органом по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений Норвегии. В апреле адвокат норвежца Кристиан Хьорт сообщил ТАСС, что оснований для обвинений не нашлось.