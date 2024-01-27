"Зенит" и "Динамо" проведут ответный матч 1/4 финала Кубка России по футболу 13 марта

Встреча состоится в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Ответный матч четвертьфинала "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Динамо" пройдет 13 марта. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Встреча состоится в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене", начало - 20:15 мск. В первом матче "Динамо" дома обыграло "Зенит" со счетом 1:0.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Зенит" и "Динамо" обсуждали возможность переноса встречи с марта на февраль. Позднее председатель правления петербургского клуба Александр Медведев в комментарии "Спорт-экспрессу" сообщил, что переноса игры не будет.