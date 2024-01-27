Олимпийский чемпион Моисеев оценил шансы российских пятиборцев попасть на Игры-2024

Квалификационные соревнования к Олимпиаде начнутся в марте

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Вопрос об условиях допуска российских спортсменов к квалификационным соревнованиям к Олимпиаде 2024 года остается открытым. Об этом ТАСС сообщил двукратный олимпийский чемпион по современному пятиборью Андрей Моисеев.

"На самом деле все очень сложно, очень много позиций, конкретной пока нет, то говорят, что могут спортсмены выступать, то какие-то декларации надо заполнять. Очень много непонятных для нас тем. Время идет, олимпийские отборы начнутся в марте, как это все будет, я пока что не представляю", - сказал Моисеев.

Собеседник агентства считает, что в данный момент тяжело говорить о том, как два года санкций повлияли на отечественное пятиборье. "Чтобы понять, в какой мы находимся кондиции, нам нужно выступить на международных стартах. У нас есть большое количество своих стартов, за счет которых мы стараемся не потерять ощущение борьбы, соревновательную практику. Времена непростые, но мы как можем с этим справляемся, я думаю, что все будет хорошо", - отметил он.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2023 года рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям исключительно в нейтральном статусе, при условии, что им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и национальными спортивными организациями. На таких же условиях МОК допустил их до летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. В конце мая Международный союз современного пятиборья (UIPM) заявил о создании рабочей группе по выработке критериев допуска российских и белорусских спортсменов до международных стартов. С марта 2022 года россияне и белорусы лишены возможности выступать на турнирах под эгидой UIPM.