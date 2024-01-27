Белоруска Арина Соболенко во второй раз подряд выиграла Australian Open

В финале теннисистка в двух сетах победила китаянку Чжэн Циньвэнь

СИДНЕЙ, 27 января. /ТАСС/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь в финальном матче Australian Open. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Соболенко, посеянной на турнире под 2-м номером. По ходу турнира белоруска не отдала соперницам ни сета. Чжэн Циньвэнь имела 12-й номер посева, она стала первой с 2014 года китаянкой, вышедшей в финал турнира Большого шлема. Тогда в финале Australian Open Ли На обыграла словацкую теннисистку Доминику Цибулкову.

Соболенко во второй раз подряд выиграла Australian Open, в 2023 году теннисистка из Белоруссии победила в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину, которая до 2018 года выступала за Россию. Соболенко первой после своей соотечественницы Виктории Азаренко смогла защитить чемпионский титул на Australian Open. Азаренко дважды выигрывала турнир (2012, 2013).

Соболенко 25 лет, она является второй ракеткой мира, на ее счету теперь 14 побед на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Титулы на Australian Open - на данные момент единственные победы спортсменки на турнирах Большого шлема. В 2023 году Соболенко также дошла до финала US Open, в котором проиграла американке Коко Гауфф. На Australian Open текущего сезона белоруска победила ее в полуфинале.

Чжэн Циньвэнь 21 год, она занимает 15-е место в мировом рейтинге, но в понедельник поднимается в нем на 7-ю строчку. На счету спортсменки две победы на турнирах WTA. Спортсменка впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января, одним из матчей, назначенных на это день, будет финал в мужском одиночном разряде. В нем сыграют первая ракетка России Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Российские и белорусские спортсмены из-за ситуации на Украине выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).