Союз ММА России начал разбирательство по факту смерти спортсмена в Кирове

18-летний спортсмен получил травму головы во время тренировочного боя в Кирове и позднее скончался

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Союз смешанных единоборств (ММА) России создал комиссию для выяснения подробностей по факту смерти спортсмена в Кирове. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Ранее стало известно, что 18-летний спортсмен получил травму головы во время тренировочного боя в Кирове и позднее скончался от полученных травм.

"Руководство Союза ММА России вылетает в Киров. Создана комиссия. Будут изучаться обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе следственного управления СК России по области по факту гибели спортсмена проводится доследственная проверка. Отмечается, что на место происшествия выезжали специалисты аппарата следственного управления. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.