Погибший в Кирове 18-летний боец ММА имел все документы для допуска к соревнованиям

Спортсмен скончался 26 января в Кирове от травмы, полученной во время тренировочного поединка

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Боец смешанного стиля, скончавшийся от травмы головы, имел все документы для допуска к соревнованиям, все регламенты были соблюдены. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.

18-летний спортсмен скончался 26 января в Кирове от травмы, полученной во время тренировочного поединка. В пресс-службе следственного управления СК России по области сообщили, что проводится доследственная проверка.

"Все регламенты и документальное сопровождение соревнований были соблюдены. Спортсмен имел допуск к соревнованиям и все необходимые документы. В настоящий момент изучаются все обстоятельства произошедшего", - рассказал собеседник агентства.

В Министерстве спорта Кировской области сообщили, что на турнире по смешанным единоборствам, который стартовал 26 января, все спортсмены выступали в требуемой экипировке, на соревнованиях дежурила бригада скорой медицинской помощи, которая сразу приступила к реанимационным мероприятиям.