Хоккеист Любушкин допустил, что его могут обменять из "Анахайма" до окончания дедлайна

Дедлайн обменов в НХЛ наступит 8 марта

ТАСС, 27 января. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Анахайм" Илья Любушкин допускает вариант с обменом в другую команду до окончания дедлайна. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Дедлайн обменов в НХЛ наступит 8 марта. Контракт Любушкина с "Анахаймом" действует до конца сезона-2023/24.

На вопрос, допускает ли Любушкин обмен до завершения дедлайна, он ответил: "Да. Стараюсь об этом не думать, зачем лишней информацией голову забивать? Надо играть и концентрироваться на том, что здесь и сейчас. Но готов к любому повороту событий".

Также защитник объяснил, с чем связаны неудачные результаты "Анахайма" в нынешнем сезоне. "Когда у команды новый тренер - это всегда стресс, привыкание к любой системе требует времени. В начале сезона у нас пошло, но потом мы проиграли много матчей с разницей в одну шайбу. Вот тут сложно сказать, почему. Потому что хоккей - такая игра, часто непредсказуемая и необъяснимая", - добавил хоккеист.

Любушкину 29 лет, он не был выбран на драфте НХЛ. В августе 2023 года защитник был обменян из "Баффало" в "Анахайм", в нынешнем сезоне на счету игрока 46 матчей, в которых россиянин сделал 4 результативные передачи. Также в НХЛ Любушкин играл за "Аризону" и "Торонто", в России он выступал за ярославский "Локомотив". В составе сборной России защитник стал бронзовым призером чемпионата мира среди игроков до 20 лет 2014 года.

"Анахайм" после 48 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 34 очка.