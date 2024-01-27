Фигуристка Фролова перенесла после чемпионата России бронхит и двусторонний гайморит

Из-за болезни спортсменка готовилась к первенству Санкт-Петербурга полторы недели

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Победительница и серебряный призер этапов Гран-при России по фигурному катанию Анна Фролова перенесла после чемпионата страны бронхит и двусторонний гайморит, в результате чего готовилась к первенству Санкт-Петербурга всего полторы недели. Об этом фигуристка рассказала журналистам после выступления с короткой программой на чемпионате города.

В субботу на чемпионате Санкт-Петербурга Фролова упала с тройного флипа. Ранее она заболела прямо на декабрьском чемпионате России в Челябинске и выступала на турнире с температурой.

"После чемпионата России перенесла бронхит и двусторонний гайморит, - сказала Фролова. - После Челябинска почувствовала себя получше, решила выскочить на лед, в шоу, но нагрузки сделали свое - организм еще сильнее подсел, и я обратно заболела".

"Тренировалась к чемпионату города всего полторы недели, все это время - на новых коньках. Я умею раскатывать коньки быстро, это вопрос привычки. По ощущениям они будут отличаться от предыдущих - за полгода конек садится на твою ногу, сгибается под тебя. Эти пока не сгибаются", - сообщила фигуристка.