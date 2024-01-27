Фигуристка Фролова считает чемпионат Санкт-Петербурга проверкой перед Спартакиадой

Спортсменка призналась, что пока находится не в оптимальной форме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Фигуристка Анна Фролова считает чемпионат Санкт-Петербурга проверкой своих сил перед Спартакиадой, в рамках которой пройдет финал российской серии Гран-при. Об этом она рассказала журналистам после выступления с короткой программой на чемпионате города.

Ранее Фролова сообщила, что после декабрьского чемпионата России в Челябинске перенесла бронхит и двусторонний гайморит. Фролова занимает третье место после короткой программы на чемпионате Санкт-Петербурга с 67,13 балла, фигуристка упала на тройном флипе. Лидирует Ксения Гущина (72,56), второе место занимает София Захарова (67,13).

"Разница между чемпионатом города и Спартакиадой в том, что ты должен понимать, к какому старту должен подойти на пике своей формы, - сказала Фролова. - Сейчас я немножечко не в своей максимальной, оптимальной форме, но здесь нужно выйти и красиво проехать свои программы, качественно проверить в том числе и непрыжковые элементы, которые я сегодня сделала неидеально. Это возможность проверить себя, прочувствовать атмосферу".

"Я не помню, когда в последний раз участвовала в чемпионате Москвы. Если не ошибаюсь, в последний раз это было в "Мегаспорте" при пустых трибунах, и это был чуть ли не худший прокат сезона. Публика для меня очень важна - от каждого слышишь аплодисменты, поддержку и заряжаешься этим, получаешь дополнительные силы. А когда прыгаешь в гробовой тишине, это достаточно сложно - ты катаешься в тишину", - отметила фигуристка.

Чемпионат Санкт-Петербурга проходит 27-28 января в Академии фигурного катания. В нынешнем году турнир посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов пройдет с 9 по 18 февраля. Соревнования фигуристов состоятся в Магнитогорске Челябинской области.