Олимпийский чемпион Девятьяров выступил против участия россиян в Играх без флага

Лыжник считает, что спортсмены должны уважать себя и страну

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские спортсмены не должны соглашаться на выдвинутые Международным олимпийским комитетом (МОК) условия допуска к Олимпийским играм. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Михаил Девятьяров.

"Международный олимпийский комитет ставит неприемлемые условия. Спортсмены должны уважать себя и страну, мы не должны ехать на таких условиях на Олимпийские игры. Они отличаются от того, что было на Играх в Пхёнчхане и Пекине, сейчас они используются для политической борьбы. Я не поддерживаю спортсменов, которые хотят туда ехать", - сказал Девятьяров.

Собеседник агентства считает, что российским лыжницам "хватит задора, чтобы выступать на наших соревнованиях". "Когда все придет в норму и нас допустят, мы не ударим в грязь лицом", - подчеркнул он.

8 декабря МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, сохранив заперт на их выступление во всех командных соревнованиях. В участии также будет отказано спортсменам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Нейтральным спортсменам в Париже будет запрещена демонстрация государственной символики России и Белоруссии.