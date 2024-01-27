Фигуристка Фролова рассказала, что порадовалась за серебро Губановой на чемпионате Европы

Анастасия Губанова представляет на соревнованиях сборную Грузии, а тренируется в Санкт-Петербурге в группе Евгения Рукавицына

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января /ТАСС/. Победительница и серебряный призер этапов Гран-при России по фигурному катанию Анна Фролова порадовалась за Анастасию Губанову, выигравшую серебряную медаль на чемпионате Европы в Каунасе, и верит в ее успех на следующем турнире. Об этом Фролова рассказала журналистам после выступления с короткой программой на чемпионате Санкт-Петербурга.

Губанова тренируется в группе Евгения Рукавицына в Санкт-Петербурге, фигуристка выступает за Грузию. На чемпионате Европы она завоевала серебряную медаль, обладательницей золота стала бельгийка Луна Хендрикс. На турнир Губанова приехала в качестве действующей победительницы.

"Следила за Настей [Губановой], за одиночниками не так успевала - мы в это время были с шоу в Баку, - рассказала Фролова. - За Настю, безусловно, порадовалась, она молодец, я очень рада, что у нее серебро, надеюсь, в следующем году будет еще одно золото".

На шуточный вопрос журналистов, не предлагали ли Фроловой в Баку сменить спортивное гражданство на азербайджанское, фигуристка вполне серьезно ответила: "Мне никто ничего не предлагал. Я катаюсь за Россию".

По решению Международного союза конькобежцев российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.