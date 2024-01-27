Чемпион Игр Дементьев обвинил МОК в разрушении идей олимпийского движения

Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать российских спортсменов к соревнованиям только в нейтральном статусе и при соблюдении еще ряда условий

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) своими рекомендациями о допуске российских спортсменов к соревнованиям разрушил идеи олимпийского движения. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев.

"Условия неправильные, в Олимпийской хартии говорится о соревнованиях на спортивных аренах, а не о политике. МОК не имеет права так ставить условия для спортсменов, у всех должны быть одинаковые шансы выйти на старт. С учетом сегодняшней ситуации идеи олимпийского движения утрачены. Может, будет что-то новое и лучшее", - сказал Дементьев.

8 декабря 2023 года МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, сохранив заперт на их выступление во всех командных соревнованиях. В участии также будет отказано спортсменам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Нейтральным спортсменам в Париже будет запрещена демонстрация государственной символики России и Белоруссии.