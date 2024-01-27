Лыжник Панжинский сравнил российских спортсменов с заложниками в связи с санкциями МОК

Панжинский считает, что спортсмены не будут рисковать всей карьерой ради одного турнира

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Условия допуска Международного олимпийского комитета (МОК) к соревнованиям практически не оставляют выбора российским спортсменам, которые тренируются и соревнуются благодаря государственной поддержке и специфике отдельных видов спорта. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпиады по лыжным гонкам Александр Панжинский.

"Чем ближе будут Олимпийские игры в Париже, тем больше мы будем узнавать деталей об условиях допуска. Но сейчас политическая ситуация такова, что спортсмены стали заложниками системы финансирования. С одной стороны, хорошо, что государство поддерживает спортсменов, с другой - это создает такие трудности. У спортсменов сейчас по факту нет свободы выбора: они не будут рисковать всей своей карьерой ради одного старта, тем более что нет гарантий, что он получится", - сказал Панжинский.

"Не стоит забывать и о том, что в лыжных гонках на Олимпиаду нужно ехать командой - с сервисерами, тренерами, докторами, массажистами. Без этой команды ни один спортсмен не реализует свой чемпионский потенциал. Но надежда на Олимпиаду 2026 года сохраняется, надеюсь, что политическое давление к тому моменту ослабнет", - подчеркнул он.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, сохранив заперт на их выступление во всех командных соревнованиях. В участии также будет отказано спортсменам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Нейтральным спортсменам в Париже будет запрещена демонстрация государственной символики России и Белоруссии.